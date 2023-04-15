الرباط 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بالاتصال الهاتفي الذي أجراه صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، أمس، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، لاستعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وبحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وتطرقت صحف الرباط الى استضافة المملكة أمس، اجتماعا لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر والعراق، تم خلاله تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والتطورات التي تهم المنطقة العربية.وأخبرت صحف السبت عن إدانة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات القيود الإسرائيلية على المسيحيين، وحرية وصولهم وأدائهم لصلواتهم وشعائرهم الدينية بالقدس.وتناولت الصحف بدء عملية تبادل مئات الأسرى بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين أمس، في إطار تنفيذ الخطة التي اتفقت عليها الأطراف في الاجتماع الأخير في سويسرا.ونشرت صحف المغرب دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي إلى إظهار الوحدة للتغلب على الانقسامات وتعزيز السلام الدائم في العالم.// انتهى //07:17ت م0025