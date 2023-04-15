القدس المحتلة 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسركزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم على الإجراءات العسكرية الإسرائيلية، التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس، في الجمعة الرابعة من شهر رمضان المبارك، لعرقلة وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، لأداء صلاة الجمعة، والاعتداء على المسيرات التي نظمت في الضفة الغربية، تنديداً بالاستيطان، مما أسفر عن إصابة العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، واعتقال ثمانية شبان في مدينة القدس.وأبرزت مطالبة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، العالم بأسره بالتدخل العاجل، لإنهاء اعتقال الأسير وليد دقة، المعتقل داخل سجون الاحتلال منذ 37 عاماً، والذي يشهد تدهور في وضعه الصحي، بشكل خطير، نتيجة سياسة الإهمال الطبي.وتطرقت لإعلان الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، أن شعلة الحرية للإيذان ببدء فعاليات يوم الأسير الفلسطيني، سيتم إيقادها مساء الأحد 16 أبريل، من مدينة البيرة بالضفة الغربية.وأخبرت في متفرقات تأكيد الاتحاد الأوروبي، أنه مستمر في التواصل مع الحكومة الفلسطينية، لبحث إمكانية تسريع صرف المساهمات الأوروبية لمساعدة الحكومة، في ظل وضعها المالي الحرج.وأشارت لمطالبة أعضاء في الكونغرس الأميركي، الرئيس الأميركي جو بايدن، ووزير خارجيته بلينكن، باتخاذ الإجراءات إزاء العنف المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة، والتصرفات المقلقة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //08:52ت م0026