القاهرة 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أن بلاده تتطلع لبناء أنظمة متطورة للحماية الاجتماعية تكون أكثر مرونة وشمولًا واستدامة في مواجهة التحديات العالمية الراهنة، بما يُسهم في مد مظلة الأمان الاجتماعي.وعرجت على المباحثات التي أجرتها وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي الدكتورة رانيا المشاط مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية للتجارة الدولية والتنمية أليكسيا لاتورتو، وتناولت تعزيز دور البنك الدولي في دعم الدول النامية.ورصدت صحف مصر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة قرى ومدن في الضفة الغربية، وشنت حملة اعتقالات واسعة.//انتهى//09:48ت م0027