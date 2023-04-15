الخرطوم 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم استعداد قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، للجلوس مع قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، دون قيد أو شرط، لحل الأزمة الناشبة بين أكبر قوتين عسكريتين في البلاد.ونقلت عن قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، أن الخروج من الأزمة الحالية في البلاد يكمن في استكمال العملية السياسية.وأشارت صحف السبت إلى مواصلة لجنة صياغة الدستور الانتقالي جلساتها أمس، بمشاركة جميع أعضائها من المكونات المدنية والعسكرية وخبراء الدستور.ونشرت إعلان لجنة أطباء السودان المركزية، سقوط 22 قتيلاً في أعمال العنف بمحلية فوربنقا التابعة لولاية غرب دارفور، ومقتل 9 أشخاص وإصابة 5 آخرين، بولاية وسط دارفور إثر تعرض مجموعة من الأهالي لكمين أثناء تعقبهم لمجموعات متفلتة نهبت قُطعان من الماشية.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات نظمت في الضفة الغربية، تنديداً بالاستيطان وجدار الفصل العنصري.// انتهى //11:09ت م0031