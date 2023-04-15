بكين 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسارتفعت أسعار المساكن في الصين بشكل عام في المدن الرئيسية خلال شهر مارس الماضي.وأظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين أنه في شهر مارس الماضي، شهدت 64 مدينة من أصل 70 مدينة كبيرة ومتوسطة الحجم زيادات على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بالعدد المسجّل البالغ 55 مدينة في فبراير الماضي.وسجّلت 57 مدينة زيادة في أسعار المساكن المستعملة خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ40 مدينة في فبراير.// انتهى //11:20ت م0032