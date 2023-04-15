تونس 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، إشراف الرئيس التونسي قيس سعيد بقصر قرطاج، على مأدبة إفطار على شرف رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية ورؤساء مكاتب المنظمات العربية والإسلامية لدى تونس.واهتمت بالمحادثات التي أجرتها رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان مع سفير فرنسا لدى تونس أندري باران، تناولا خلالها الاستحقاقات الثنائية القادمة بين البلدين وتوفير أفضل الظروف لإنجاحها وتعزيز مجالات التعاون المشترك.وأوردت صحف السبت إعلان الإذاعة الحكومية الجزائرية أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، سيصل إلى الجزائر اليوم في زيارة رسمية، للقاء كبار مسؤوليها.وأفادت أن ربع مليون فلسطيني أدى صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم تضييق الاحتلال الإسرائيلي على المصلين ومحاولته إعاقة وصولهم إلى المسجد الأقصى.وأخبرت صحف تونس عن توقيع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مشروع قانون مثير للجدل لرفع سن التقاعد في البلاد عامين ليصبح قانوناً، وذلك بعد أن وافق المجلس الدستوري الفرنسي على الإجراء.// انتهى //11:51ت م0035