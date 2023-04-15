باسيلان 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسأقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر الملحقية الدينية في سفارة المملكة العربية السعودية بالفلبين، مائدة إفطار في محافظة باسيلان، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام 1444هـ، حيث ضمت 150 شخصاً من العلماء والمثقفين في مدينة إيسابيلا وغيرها من مناطق محافظة باسيلان الجنوبية.وعبّر المشاركون عن شكرهم العميق للقيادة الرشيدة - أيدها الله -، لما تقدمه من عطاء سخي لإخوانهم وأبنائهم المسلمين في الفلبين، وغيرها من دول العالم ولا سيما في هذا الشهر الكريم، مثمنين جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وحرصها على رعايتهم وإعانتهم وتخفيف أعباء الحياة عن كاهلهم.// انتهى //11:52ت م0036