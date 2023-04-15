الجزائر 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتنويه مجلس الأمن الدولي بدور الجزائر في إيجاد حلول للأزمة الراهنة في مالي، مبرزة جهود فريق الوساطة الدولية في الحفاظ على ثبات التزام الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في "مالي" المنبثق عن مسار الجزائر.وتناولت مباحثات رئيس الأركان العامة للجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة مع وزير الدفاع البرازيلي جوزيه موسيو مونتيرو بمدينة ريو دي جانيرو، مشيرة إلى أن شنقريحة سلمه في المناسبة رسالة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى نظيره البرازيلي لولا داسليفا.مغاربياً، تطرقت صحف السبت إلى إعلان رئيسي أركان الجيش في غرب وشرق ليبيا، الفريق محمد الحداد، والفريق أول عبد الرزاق الناظوري، توحيد الجهود من أجل تنظيم الانتخابات العامة خلال العام الجاري، مؤكدين أن مؤسسة الجيش بعيدة عن التجاذبات السياسية، وهي لا تعترف إلا بالهوية الليبية لجميع المواطنين.وواصلت رصد تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مخبرة عن استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، على المصلين بمداخل المسجد الأقصى، وإطلاق قنابل الصوت والغاز، صوب المئات من المصلين والاعتداء عليهم بالضرب؛ بهدف عرقلة توافدهم لأداء صلاة الجمعة.// انتهى //12:01ت م0037