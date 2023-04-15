اسطنبول 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسأطلقت تركيا اليوم بنجاح قمراً اصطناعياً عالي الدقة إلى الفضاء، لرصد الأرض.وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن القمر "أي إم إي سي إي" محلي الصنع، أُطلِق اليوم من قاعدة فاندينبيرج للقوة الفضائية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في الساعة 06:48 بتوقيت جرينتش، مشيرة إلى أن القمر الاصطناعي الذي يحمل كاميرا كهربائية بصرية بدقة أقل من متر سيكون مداره على ارتفاع 680 كيلومتراً وسوف يخدم مجالات الدفاع وإدارة الكوارث والبيئة والزراعة والغابات.وأضافت أن مهمة القمر التقاط صور من جميع أنحاء العالم لمدة خمس سنوات.// انتهى //12:47ت م0038