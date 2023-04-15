تميك 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسنفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في محافظة تميك التنزانية، بحضور رئيس المراسم في سفارة المملكة عبدالله العقيل، إضافة إلى رئيس جمعية دار الحكمة عبدالقادر الأهدل، وإمام وخطيب دار السلام محرم إدريس، وعدد من المسؤولين والشخصيات الإسلامية, حيث تم توزيع 1300 وجبة إفطار في مسجدي دار السلام والسيدة عائشة، بالتنسيق مع مؤسسة دار الحكمة الإسلامية استفاد منها مئات الصائمين والعوائل المتعففة.وعبّر رئيس جمعية دار الحكمة عن شكره وامتنانه للمملكة حكومة وشعباً، ، لما يقدمونه من برامج ومبادرات تنفع الإسلام والمسلمين، وتؤكد الجوهر الإنساني للدين الحنيف وما جاء به من مبادئ وقيم سامية، مثمنا دور وزارة الشؤون الإسلامية، لحرصها على تنفيذ تلك البرامج بالشكل الأمثل ووصول المساعدات لمن يستحقها دون تفريق أو تمييز من أي نوع.// انتهى //12:54ت م0040