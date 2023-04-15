بغداد 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اجتماع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في جدة أمس، مع معالي رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق الأستاذ محمد الحلبوسي، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.واهتمت بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، في الاجتماع التشاوريّ الوزاري الذي تستضيفه المملكة العربيَّة السعوديَّة، بمُشارَكة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة، والعراق، والأردن، ومصر.وتناولت صحف بغداد ترحيب وزارة الخارجية العراقية بإعادة العلاقات بين مملكة البحرين ودولة قطر، عادّةً ذلك خطوة جيدة في توحيد الصف العربي.وأشارت إلى تأكيدات وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري بشروع الوزارة بإعادة بناء منظومتها الداخلية ودوائرها وفق أساليب حديثة ومتطورة .وتابعت صحف العراق التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة مشيرةً إلى اتخاذ قوات الاحتلال الإسرائيلية إجراءات جديدة للتضييق على المصلين في المسجد الأقصى ومواجهة المسيرات السلمية الفلسطينية بالعنف في الضفة الغربية.// انتهى //13:03ت م0042