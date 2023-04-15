الخرطوم 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واساندلعت مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم، في العاصمة السودانية الخرطوم، وفي مروي شماليِّ السودان.وأوضح المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله، في تصريح له اليوم أن قوات الدعم السريع هاجمت مناطق تابعة للقوات المسلحة في المدينة الرياضية ومروي وتم الرد عليها .ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية فقد أوضحت القوات المسلحة السودانية ، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" أنها فرضت سيطرتها على كل القواعد والمطارات، وتؤدي واجبها الدستوري والوطني والقانوني.بدورها ذكرت قوات الدعم السريع، في بيان لها ، أن قوة كبيرة من الجيش دخلت مقر قواتها في أرض المعسكرات سوبا وفرضت الحصار عليها، وهاجمتها باستخدام الأسلحة الثقيلة .// انتهى //13:38ت م0045