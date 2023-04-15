المدينة المنورة 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسقدّمت المنشآت الصحية التابعة لمدينة الملك سلمان الطبية في المدينة المنورة أكثر من مليوني خدمة طبية للمستفيدين خلال الربع الأول من العام الجاري 2023م.وبيّنت إحصائية أصدرها تجمّع المدينة المنورة الصحي أن أقسام الطوارئ في المنشآت التابعة لمدينة الملك سلمان الطبية استقبلت خلال الربع الأول من هذا العام 82026 مراجعاً لتلقي العناية الطبية في مختلف التخصصات, كما استقبلت العيادات الخارجية 102127 مراجعاً, إضافة إلى 2817 عملية أجريت في منشآت المدينة الطبية خلال الفترة ذاتها, كما أجرت المختبرات الطبية في المنشآت الصحية 1592959 حالة فحص للعينات ضمن الإجراءات الطبية المتّبعة, إضافة إلى 181604 عمليات فحص في أقسام الأشعة, كما تم صرف 148349 وصفة طبية في صيدليات المدينة الطبية, في حين استفاد 14425 مراجعاً من الخدمات التي توفرها أقسام التأهيل الطبي بالمدينة الطبية.وتضم مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة مستشفى النساء والولادة والأطفال, ومستشفى المدينة المنورة, ومجمّع الأمل للصحة النفسية, وتقدّم خدماتها على مدار الساعة للمراجعين في مختلف التخصصات الصحية.// انتهى //13:42ت م0046