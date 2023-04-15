القدس المحتلة 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واساعتدى مستوطنون صباح اليوم على المزارعين الفلسطينيين ومواشيهم، في قرية ترمسعيا شمال رام الله، في إطار اعتداءات المستوطنين المتكررة على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية.في ذات السياق، تواصل قوات الاحتلال حصارها لمنطقة الأغوار لليوم السابع على التوالي، وتعرقل تنقل الفلسطينيين على مداخلها.وقال منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الأغوار معتز بشارات: إن استمرار الحصار تسبب بأزمة إنسانية واقتصادية لسكان الأغوار، الذين تم عزلهم بالحواجز والإجراءات العسكرية المشددة، لافتاً إلى أن الحصار يترافق مع اعتداءات المستوطنين على قرى الأغوار.وفي قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الأراضي الزراعية شرق خانيونس جنوب القطاع.//انتهى//13:50ت م0047