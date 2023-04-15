جدة 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسوصل دولة رئيس الوزراء بجمهورية الصومال الفيدرالية حمزة عبدي بري، إلى جدة اليوم , لأداء مناسك العمرة.وكان في استقبال دولته بمطار الملك عبد العزيز الدولي، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، ونائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.// انتهى //13:58ت م0049