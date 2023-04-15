الخرطوم 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسدعت القوى المدنية السودانية اليوم الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى وقف الاشتباكات.ودعت القوى المدنية - التي وقّعت على اتفاق مبدئي لتقاسم السلطة مع الجيش وقوات الدعم السريع - حسبما أفادت وكالة رويترز، قيادة القوات المسلحة السودانية والدعم السريع إلى وقف الاشتباكات فورًا وتجنيب البلاد شر الانزلاق لهاوية الانهيار الشامل، مناشدةً الأسرة الدولية والإقليمية للمساعدة في وقف هذه الاشتباكات، والامتناع عن أي فعل يؤجج الصراع.// انتهى //14:30ت م0051