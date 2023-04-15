أديس أبابا 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسالتقى الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، رئيسة وزراء إيطاليا، جيورجيا ميلوني، في اجتماع تمهيدي للقمة الثلاثية بين الصومال وإيطاليا وإثيوبيا.وجرى خلال اللقاء التطرق إلى خطط الحكومة الصومالية الفعالة، لتحرير البلاد من الإرهاب، إلى جانب الخطوات القادمة بمشاركة الدول المجاورة للصومال للقضاء على هذه الآفة التي تسعى إلى زعزعة الأمن.وتعهدت رئيس الوزراء الإيطالية خلال اللقاء بتقديم الدعم لتحقيق تطلعات الشعب الصومالي.// انتهى //15:05ت م0056