نيروبي 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسأطلقت كينيا بنجاح أول قمر صناعي تشغيلي من قاعدة فاندنبرج الجوية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن بيان مشترك صادر لوزارة الدفاع ووكالة الفضاء الكينيتان أن صاروخ "سبيس إكس فالكون 9" الذي يحمل القمر الصناعي Taifa-1 انطلق اليوم من قاعدة فاندنبرج بعد ثلاثة تأجيلات سابقة بسبب الأحوال الجوية.وأضاف البيان أن القمر الصناعي، الذي تم تطويره من قبل تسعة مهندسين كينيين، سوف يجمع البيانات الزراعية والبيئية، بما في ذلك عن الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات، التي تخطط السلطات لاستخدامها في إدارة الكوارث ومكافحة انعدام الأمن الغذائي.// انتهى //15:05ت م0057