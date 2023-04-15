حائل 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسنفذت الفرق الرقابية بإدارة الأسواق والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل، عدداً من الجولات المكثفة على أسواق النفع العام والمسالخ والملاحم، وتم خلالها ضبط عدد من المخالفات الصحية .وبينت أنه تم ضبط 3 مسالخ عشوائية ومسلخين تابعين للفرع يتم فيها ذبح إناث الأغنام ، مشيرة إلى أن الجولات الرقابية شملت أسواق الخضار والأسماك واللحوم ، حيث تم رصد عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات والغرامات النظامية بحق المخالفين .// انتهى //15:05ت م0059