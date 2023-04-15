نيامي 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 29 طنا و 800 كيلو غرام من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في إقليم طاوا بجمهورية النيجر، استفاد منها 3.100 فرد بواقع 500 أسرة، ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية النيجر للعام 2023م.ويأتي ذلك في إطار مشروع سلة إطعام الذي يهدف إلى توزيع 5.145 سلة غذائية في النيجر، تحقيقاً للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء.//انتهى//15:39ت م0069