عام / "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
السبت 1444/9/24 هـ الموافق 2023/04/15 م واس
جيزان 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 ابريل 2023 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم ، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية ، وتساقط للبرد ، وجريان السيول ، على محافظات الحرث ، والدائر بني مالك ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفاء ، وهروب ، وأبوعريش ، واحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، ومركز الفطيحة ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة .
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله-تعالى حتى الساعة الثامنة مساء.
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15:48ت م
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