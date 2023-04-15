جيزان 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 ابريل 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم ، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية ، وتساقط للبرد ، وجريان السيول ، على محافظات الحرث ، والدائر بني مالك ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفاء ، وهروب ، وأبوعريش ، واحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، ومركز الفطيحة ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة .وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله-تعالى حتى الساعة الثامنة مساء.//انتهى//15:48ت م0070