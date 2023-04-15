الريحانية 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع حياة التطوعي السعودي الثاني في مدينة الريحانية الحدودية بولاية هاتاي بالجمهورية التركية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، المنفذ خلال الفترة من 6 حتى 13 أبريل 2023 م.وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 483 حالةً في تخصصات الجراحة العامة وجراحة العظام، إلى جانب إجراء 52 عملية جراحية، وتنفيذ 630 صورة إشعاعية، وتقديم 2004 وحدات دوائية.ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية والبرامج التطوعية التي تنفذها المملكة ممثلةً بالمركز لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.// انتهى //15:48ت م0071