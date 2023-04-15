حجة 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسقدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 738 مستفيدًا خلال الفترة من 22 حتى 28 مارس 2023م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وراجع عيادة الطوارئ 122 شخصاً، وعيادة الباطنية 235 مستفيداً، وعيادة الوبائيات 381 مريضاً.وفي الخدمات المساندة استفاد من قسم المختبر 204 مرضى، كما تم صرف الأدوية لـ 980 فردا، واستقبل قسم الملاحظة 189 شخصاً، في حين جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.// انتهى //15:48ت م0072