تيرانا 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 4 أطنان من السلال الغذائية في محافظة سكرابار بجمهورية ألبانيا، استفاد منها 660 فرداً، ضمن مشروع سلة إطعام بألبانيا للعام 2023م.ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 2.000 سلة غذائية في 34 محافظة ألبانية، تحقيقاً للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //15:48ت م0074