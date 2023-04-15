المنامة 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسشارك الصندوق السعودي للتنمية يمثّله مدير إدارة عمليات الدول العربية المهندس بندر بن عبدالله العبيد اليوم، في حفل افتتاح جزئي لجسرٍ أحادي الاتجاه ضمن مشروع تطوير شارع الفاتح في مملكة البحرين الشقيقة، وذلك بحضور وكيل وزارة الأشغال في البحرين الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة، وعدد من المسؤولين.ويهدف مشروع تطوير شارع الفاتح الذي أسهم الصندوق السعودي للتنمية في تمويله ضمن نشاطه الإنمائي في البحرين، إلى الإسهام في انسياب الحركة المرورية من الشمال إلى الجنوب، بالإضافة إلى أن هذا الطريق يُعد الشريان الرئيس الذي يسهم في تسهيل الحركة المرورية من شارع الملك فيصل في المنامة إلى منطقة الجفير، إذ تُعد هذه المناطق وجهة استثمارية للتطوير العقاري السكني والتجاري في مملكة البحرين، ويأتي ذلك انطلاقًا من التعاون الإنمائي بين البلدين الشقيقين، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لخلق مدن ومجتمعات محلية مستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات التنموية.يذكر أنه يأتي هذا المشروع في إطار الاهتمام البالغ الذي توليه حكومة المملكة العربية السعودية لدعم قطاعات التنمية في مملكة البحرين الشقيقة من خلال الصندوق السعودي للتنمية، وذلك تعزيزًا للعلاقات التاريخية الراسخة والشراكة الوثيقة بين البلدين الشقيقين.// انتهى //16:12ت م0075