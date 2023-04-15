حجة 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسقدَّمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 1,112 مستفيدًا خلال المدة من 22 حتى 28 مارس 2023م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وراجع عيادة الطوارئ 516 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 315 مستفيدًا، وعيادة الأطفال 110 أطفال، وعيادة المصابين بالأوبئة 72 مريضًا، وعيادة النساء والولادة 94 حالة، وقسم التوليد 5 حالات.وفي مجال الخدمات المرافقة أجرى قسم المختبر 154 فحصاً مخبرياً، واستفاد من قسم الأشعة 101 شخص، والصيدلية 1,012 مستفيدًا، وعيادة الإحالة الطبية 6 حالات، وقسم الجراحة والتضميد 25 مستفيدًا، والملاحظة 499 مستفيدًا، وقسم نقل الدم 4 أشخاص، فيما جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.// انتهى //16:12ت م0076