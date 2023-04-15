أنجمينا 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 11 طناً و 50 كيلو غراما من السلال الغذائية في منطقة دقيل بأنجمينا للأسر الأكثر احتياجاً في جمهورية تشاد، استفاد منها 1.020 فرداً، ضمن مشروع سلة إطعام في جمهورية تشاد لعام 2023م.ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.//انتهى//16:12ت م0077