سياسي / منظمة التعاون الإسلامي تدعو لوقف الاقتتال والعودة إلى مسار الحوار في السودان
السبت 1444/9/24 هـ الموافق 2023/04/15 م واس
جدة 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واس
أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن بالغ قلقها، إزاء الاقتتال الدائر في عدد من المدن السودانية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ودعا معالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى مسار الحوار وتغليب صوت العقل.
وأعرب معاليه عن ثقته في حكمة الشعب السوداني وقياداته وقدرتهم على تجاوز هذه الأزمة عبر التفاوض والحوار.
// انتهى //
16:34ت م
0078