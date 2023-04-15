الخرطوم 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسادان الممثل الخاص للأمين العام للسودان رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان، فولكر بيرتس، بشدة اندلاع القتال في السودان.وأكد انه تواصل مع كلا الطرفين، داعيا إلى وقف فوري للقتال من أجل ضمان سلامة الشعب السوداني وتجنيب البلاد مزيدا من العنف.وكانت اشتباكات قد اندلعت صباح اليوم بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى خارج العاصمة.// انتهى //16:34ت م0079