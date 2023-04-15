القاهرة 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسسجلت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 39.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق عند 1.114 تريليون جنيه، مقابل 1.075.5 تريليون جنيه، أي بنسبة نمو بلغت 3.6%.وقفز مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 5.76% مسجلاً 17671.27 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 0.82% ليصل إلى 2969.83 نقطة، كما أضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 1.48% إلى قيمته، ليسجل إغلاقاً عند مستوى 4485.55 نقطة.وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 12.4 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2 مليار ورقة مُنَفّذة على 283 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.// انتهى //16:35ت م0080