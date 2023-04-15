سياسي / وزارة الخارجية تأمل من المواطنيين المتواجدين في السودان أخذ الحيطة والحذر والتواصل معها ومع السفارة عن طريق أرقام الاتصال
السبت 1444/9/24 هـ الموافق 2023/04/15 م واس
الرياض 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واس
نظرًا لما تشهده جمهورية السودان الشقيقة، من أحداث وتطورات خطيرة ومتسارعة، تأمل وزارة الخارجية من جميع المواطنين المتواجدين في السودان أخذ الحيطة والحذر، واتباع جميع التعليمات الصادرة من سفارة المملكة لدى السودان والسلطات المختصة، مع أهمية سرعة التواصل مع الوزارة والسفارة على الأرقام التالية:
للاتصال من داخل السودان: 00249993966666
للاتصال من داخل المملكة:
00966114067777
تحويلة:
3983
3982
الرقم الموحد:
920011114
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16:35ت م
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