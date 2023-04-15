الرياض 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسنظرًا لما تشهده جمهورية السودان الشقيقة، من أحداث وتطورات خطيرة ومتسارعة، تأمل وزارة الخارجية من جميع المواطنين المتواجدين في السودان أخذ الحيطة والحذر، واتباع جميع التعليمات الصادرة من سفارة المملكة لدى السودان والسلطات المختصة، مع أهمية سرعة التواصل مع الوزارة والسفارة على الأرقام التالية:للاتصال من داخل السودان: 00249993966666للاتصال من داخل المملكة:00966114067777تحويلة:39833982الرقم الموحد:920011114// انتهى //16:35ت م0081