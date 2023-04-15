بروكسل 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسدعا الاتحاد الأوروبي جميع القوى السودانية المتفارقة إلى وقف العنف على الفور.وقال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل ان الأنباء التي ترد عن القتال في السودان مفزعة، مؤكداً إن التصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.وعد بوريل في تغريدة إن حماية المواطنين أولوية، معلنا إن جميع موظفي الاتحاد الأوروبي في البلاد آمنون وتم التأكد من سلامتهم.// انتهى //17:04ت م0084