الدمام 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة إعلان إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة لتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية، ومنها رأس الخير بالمنطقة الشرقية.وقال سموه: إن اختيار منطقة رأس الخير ضمن المناطق الاقتصادية الأربع يأتي امتداداً للرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين "حفظهما الله " واستمراراً للدعم الكبير والرؤية الطموحة لفتح افاق جديدة للتنمية وتنويع الاقتصاد واستثمار الميز النسبية والتنافسية التي تمتلكها كل منطقة".وأضاف : إن اختيار رأس الخير بالمنطقة الشرقية سيعزز ما تمتلكه من إمكانيات كبيرة جعلتها من أهم المناطق الصناعية وسينمّي حجم الاستثمار الصناعي فيها وستكون بإذن الله أكثر جاذبية لاستقطاب الاستثمارات العالمية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030" .وسأل سموه المولى العلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد قائدها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ويديم أمنها واستقرارها.// انتهى //17:07ت م0085