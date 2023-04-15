تبوك 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسهيّأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك 336 مصلى وجامعاً، ستقام فيها صلاة عيد الفطر، بمدن ومحافظات ومراكز وقرى المنطقة .وشملت التجهيزات تهيئة 194 مُصلى وجامعاً بمدينة تبوك، و19 مصلى وجامعاً بمحافظة تيماء، و31 مصلى وجامعاً في محافظة ضباء، و6 في محافظة البدع ، و4 جوامع في محافظة حقل ، و40 مصلى وجامعاً بمحافظة أملج، و 42 مصلى وجامعاً في محافظة الوجه.// انتهى //17:09ت م0087