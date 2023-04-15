عام / تهْيِئَة 336 مصلى وجامعاً بتبوك لاستقبال المصلين في عيد الفطر
السبت 1444/9/24 هـ الموافق 2023/04/15 م واس
تبوك 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واس
هيّأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك 336 مصلى وجامعاً، ستقام فيها صلاة عيد الفطر، بمدن ومحافظات ومراكز وقرى المنطقة .
وشملت التجهيزات تهيئة 194 مُصلى وجامعاً بمدينة تبوك، و19 مصلى وجامعاً بمحافظة تيماء، و31 مصلى وجامعاً في محافظة ضباء، و6 في محافظة البدع ، و4 جوامع في محافظة حقل ، و40 مصلى وجامعاً بمحافظة أملج، و 42 مصلى وجامعاً في محافظة الوجه.
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17:09ت م
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