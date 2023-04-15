نجران 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسأتلفت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية وسط نجران، خلال الخمسة أيام الماضية، أكثر من نصف طن من المواد الغذائية الفاسدة.وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية أسفرت كذلك عن تحرير 25 مخالفة و 40 إنذاراً، مشيرةً إلى أن الفرق الميدانية مستمرة في تكثيف جولاتها الرقابية على جميع المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية والصحية، ولضمان سلامة الغذاء، والحفاظ على صحة الجميع، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز البلاغات 940.//انتهى//17:42ت م0089