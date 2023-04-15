عرعر 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسأنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، استعداداته لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم تهيئة 134 جامعًا ومسجدًا و 8 مصليات في جميع مدن ومحافظات المنطقة.وجهز الفرع في مدينة عرعر والقرى التابعة لها 69 جامعاً ومسجداً ومصلى، و 38 جامعًا و 5 مصليات في محافظة رفحاء والقرى التابعة لها، و12 جامعًا ومصلى في محافظة طريف، و16 جامعًا ومصلى في محافظة العويقيلة.وأوضح مدير الفرع ناصر الرويلي أنه تم إعداد خطة طوارئ في حال تأثرت المصليات المكشوفة بالأحوال الجوية وتعذر الصلاة فيها .// انتهى //17:44ت م0091