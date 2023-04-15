جدة 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسدعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الى وقف الاشتباكات المسلحة والعودة إلى مسار الحوار في السودان.وشدد معالي أمين المنظمة حسين إبراهيم طه، على الوقف الفوري للاشتباكات المسلحة والتهدئة والعودة إلى مسار الحوار وتغليب صوت الحكمة ومراعاة الشعب السوداني العليا، معربا عن ثقته في حكمة الشعب السوداني.// انتهى //19:10ت م0097