تونس 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023م واسشارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر، في مأدبة الإفطار، التي أقامها فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، أمس، على شرف رؤساء البعثات الديبلوماسية العربية والإسلامية ورؤساء مكاتب المنظمات العربية والإسلامية المعتمدين لدى تونس.حضر مأدبة الإفطار رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، ورئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، وأعضاء الحكومة التونسية، وسماحة مفتي تونس الشيخ هشام بن محمود.// انتهى //19:10ت م0098