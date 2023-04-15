القاهرة 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسأعلنت شركة مصر للطيران وقف رحلاتها الجوية من وإلى مطار الخرطوم بالسودان مؤقتاً، وذلك اعتباراً من اليوم ولمدة 72 ساعة.وأوضحت مصر للطيران في بيانٍ لها، أن قرار وقف الرحلات جاء بسبب اضطراباتٍ في الأوضاع الأمنية بالسودان، مشيرة إلى استمرار هذا القرار لحين الوقوف على مستجدات الأوضاع في البلاد.مما يُذكر أن العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق أخرى شهدت اليوم اندلاع اشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.// انتهى //19:21ت م0099