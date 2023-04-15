لندن 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسأكتسح أستون فيلا ضيفه نيوكاسل يونايتد، اليوم، بفوز كبير بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليغ".وانتصر أستون فيلا بثلاثية نظيفة في ملعبه، ليصعب مهمة نيوكاسل يونايتد في البحث عن مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.وبهذه النتيجة زاد أستون فيلا رصيده إلى 50 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند 56 نقطة في المركز الثالث، في انتظار مباراة منافسه مانشستر يونايتد الرابع الذي يتساوى بالرصيد النقطي مع نيوكاسل.// انتهى //19:23ت م0100