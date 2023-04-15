الجزائر 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسالتقى وزير الخارجية الجزائري احمد عطاف، اليوم نظيره السوري، فيصل المقداد، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.وأفادت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها ان الوزير السوري بصفته مبعوثا خاصا للرئيس السوري بشار الأسد لإبلاغ رسالة إلى نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون.وأكد الوزير السوري في تصريح للصحافة عقب اللقاء أن العلاقات بين الجزائر وسوريا كانت ولا زالت وستستمر بين البلدين، مشيرا إلى أن المشاورات بين الجانبين حول كافة التطورات في المنطقة والعالم لم تنقطع.وأعرب الوزير المقداد عن تفاؤل بلاده على الرغم من كل التحديات والصعوبات، مضيفا ان بلاده تحارب اليوم الارهاب الذي استهدفها كما استهدف بالأمس الجزائر خلال العشرية السوداء لكون البلدين قاما ويقومان بأدوار أساسية في مواجهة التحديات المفروضة عليهما.// انتهى //19:25ت م0103