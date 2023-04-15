القدس المحتلة 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسأصيب فلسطيني مساء اليوم بجروح، في اعتداءات للمستوطنين، على بلدة نحالين غرب مدينة بيت لحم.وفي مدينة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين بعد اقتحامها بلدة يعبد، كما اعتقلت فلسطيني رابع في مدينة القدس المحتلة، بعد احتجاز عشرات المركبات الفلسطينية على حاجز قلنديا.من جانبه أفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان له عشية يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف بعد غد الاثنين، أن 4900 أسير فلسطيني يقبعون حالياً داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي يعانون من ظروف اعتقال قاسية.// انتهى //19:29ت م0105