لندن 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واستعرض نادي تشيلسي اليوم لخسارة على ملعبه ووسط جماهيره أمام ضيفه برايتون بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.وبهذه النتيجة وصل برايتون إلى 49 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد تشيلسي عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر.وفي مباريات أخرى تغلب فولهام على إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز ولفرهامبتون على برينتفورد بهدفين دون رد، كما فاز كريستال بالاس على ساوثهامبتون بهدفين دون رد، وبورنموث على توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف.وزاد بورنموث رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما توقف رصيد توتنهام عند 53 نقطة في المركز الخامس.// انتهى //19:54ت م0108