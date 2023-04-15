تبوك 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك مساء اليوم، أهالي ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة ضباء، بحضور المحافظ محمود بن حسين الحربي.ونقل سموه خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-, منوهاً بما تشهده محافظة ضباء من تطور في جميع المجالات الخدمية والتنموية.وأشار إلى ما ستوفره مشروعات رؤية المملكة 2030 بالمنطقة من فرص وظيفية وتدريبية لأبناء وبنات المملكة بشكل عام، والمحافظة بشكل خاص, وما ستحدثه تلك المشاريع من نقلة حضارية كبيرة تهدف إلى تنمية الإنسان السعودي وتطوير مقدراته بوصفه الأساس لنهضة البلاد وتحقيق أهدافها التنموية.ونوه سموه بالجهود والإمكانيات التى وفرتها الحكومة الرشيدة لخدمة الأعداد المليونية من المعتمرين والمصلين والزائرين قاصدي المسجد الحرام وكذلك المسجد النبوي، خلال شهر رمضان المبارك التي سهلت أدائهم لمناسكهم بطمأنينة ويسر وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن, سائلا المولى عز وجل أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها.عقب ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه.// انتهى //20:13ت م0109