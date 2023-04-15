الرياض 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسأعلنت وزارة الصحة قائمة مراكز الرعاية الصحية الأولية المناوبة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.ونشرت الوزارة من خلال انفوجرافيك عبر حسابها في تويتر رابطاً يتضمن أسماء المراكز الصحية التي تفتح أبوابها للمستفيدين في جميع مناطق المملكة وعدد ساعات العمل، وذلك على الرابط التالي:https://www.moh.gov.sa/Ministry/Information-and-services/Documents/Healthcare-Centers-Duty-Ramadan-and-Eid-AlFitr-Holiday.pdf.// انتهى //20:47ت م0112