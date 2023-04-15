عام / "الصحة" تعلن قائمة المراكز الصحية المناوبة خلال إجازة عيد الفطر المبارك
السبت 1444/9/24 هـ الموافق 2023/04/15 م واس
الرياض 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واس
أعلنت وزارة الصحة قائمة مراكز الرعاية الصحية الأولية المناوبة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
ونشرت الوزارة من خلال انفوجرافيك عبر حسابها في تويتر رابطاً يتضمن أسماء المراكز الصحية التي تفتح أبوابها للمستفيدين في جميع مناطق المملكة وعدد ساعات العمل، وذلك على الرابط التالي:https://www.moh.gov.sa/Ministry/Information-and-services/Documents/Healthcare-Centers-Duty-Ramadan-and-Eid-AlFitr-Holiday.pdf.
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20:47ت م
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