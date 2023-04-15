أديس أبابا 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسعُقدت اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا قمة ثلاثية جمعت الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيسة الحكومة الإيطالية، جيورجيا ميلوني، لمناقشة عدداً من القضايا بما في ذلك التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والتجارة والاستثمار.وأطلع الرئيس الصومالي المشاركين على الإنجازات المثمرة للشعب والحكومة الصومالية في تحرير البلاد من الإرهاب، لافتاً إلى أن الشعب الصومالي ملتزم بتحرير الصومال من مليشيات الشباب الإرهابية، لتحقيق تنمية واستقرار المنطقة.واكدت رئيسة وزراء إيطاليا، ورئيس وزراء إثيوبيا، أهمية تعزيز التعاون بين دول المنطقة للقضاء على الإرهاب، وخاصة الدول المجاورة للصومال.// انتهى //20:51ت م0113