الوجه 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسإعداد / عيسى العنزيتصوير / محمد الشريفتختلف المأكولات في المملكة من منطقة إلى أخرى بحسب العادات والتقاليد الخاصة بكل منطقة وإرثها الثقافي، الذي يميزها عن غيرها، وتتنوع أيضاً بحسب الموقع الجغرافي وطبيعة الحياة والتضاريس والمناخ ونوعية النباتات المزروعة في كل منطقة، مما يجعل المطبخ السعودي غني بأشهى المأكولات.وتتسيد المأكولات البحرية بالمدن والمراكز الواقعة على السواحل في منطقة تبوك الموائد في وجبتي الإفطار والسحور لكونها ذات قيمة وفوائد غذائية كبيرة إضافة لإمدادها للجسم بالفيتامينات الطبيعية والمعادن لقلة إحتواءها على الدهون ولمحافظتها على صحة كافة أعضاء البدن.وعن فوائد المأكولات البحرية بمجملها تحدثت لوكالة الأنباء السعودية أخصائية التغذية العلاجية بالمنطقة منى البلوي قائلةً إن المأكولات البحرية تعد من الأغذية العالية جداً بالقيمة الغذائية والقليلة بالسعرات الحرارية وتحتوي أيضاً على نسبة عالية من البروتين الذي يعطي الإحساس بالشبع لمدة أطول مما يجعلها خيار ممتاز لمن يعانون من الوزن الزائد.وأفادت بأنها تحتوي على الأوميجا 3 وفيتامين b6 وb12 والزنك والفسفور المهمين جداً لصحة القلب والأعصاب، كما تعد من الأغذية المنخفضة بالصوديوم مما يجعلها بديل ممتاز جداً لمرضى الضغط وانسداد الشرايين, داعية إلى أهمية تناول المأكولات البحرية بمختلف الأوقات كونها تمد الجسم بالطاقة اللازمة كي لا يتعرض للإجهاد الذهني والبدني.وعن أنواع مسميات الأطباق التي تزين الموائد في هذا الشهر الفضيل وغيره من الأوقات طيلة العام من المأكولات البحرية بينت المواطنة شهد أحمد أن الموائد في وجبة السحور في محافظة الوجه لا تكاد تخلو من شوربة ثمار البحر والصيادية والكبيبة والطواجن المطهوة بمختلف أنواع الخضار ومن الماكولات البحرية أيضاً الاستاكوزا والجمبري وبلح البحر.// انتهى //20:52ت م0114