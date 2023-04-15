المدينة المنورة 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسدشَّنت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم الحركة المرورية بجسر طريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند تقاطعه مع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز " الدائري الثاني" بعد تنفيذ الأعمال الميدانية للمشروع.وأوضحت الأمانة أن مشروع الجسر يُعد واحداً من أهم مشاريع الأمانة لتنفيذ البنى التحتية الذي يهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق والتقاطعات بالمدينة المنورة، ويسهم في تحرير الحركة المرورية ورفع كفاءة التقاطع وسهولة التنقل بكل يسر للمسجد النبوي الشريف ومسجد الميقات، إلى جانب الأحياء السكنية المجاورة للمشروع، كما يشكل المشروع أهمية في الربط المحوري لقصر عروة بن الزبير، وكذلك وادي العقيق المبارك.ويأتي الجسر بعرض 20 متراً بمسارين لكل اتجاه، وتم تركيب 53 لوحةً إرشادية، و زراعة ما يزيد عن 5000 شجرة على جنبات الطريق وفي منتصفه، وكذلك تنفيذ 1800 متر من الأرصفة التي يتجاوز متوسط العرض فيها الـ 7 أمتار بهدف سهولة التنقل للمشاة دون أي عوائق.// انتهى //21:02ت م0117