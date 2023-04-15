الطائف 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسهيّأت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف 403 جوامع ومصليات ومساجد تقام بها صلاة العيد، في جميع أرجاء المحافظة والمراكز التابعة لها لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.ونبّهت الإدارة في بيان لها بالحضور مبكراً والالتزام بالتعليمات المرورية في الحضور والانصراف تسهيلاً لانسيابية الحركة للجميع، علماً أنه ينادى للصلاة في تمام الساعة 6:10 صباحاً.// انتهى //21:10ت م0119