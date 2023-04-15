رفحاء 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسحقق الفريق التطوعي بكلية التقنية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية خلال مشاركتهم بتوزيع وتقديم الخدمات التطوعية في مشاريع إفطار الصائمين المقامة بالمحافظة حتى الثلث الثاني من شهر رمضان المبارك، 900 ساعةٍ تطوعية، وذلك ضمن مبادرة "في شهر الخير ابشر بالخير" بنسختها الثالثة.وقد أسهم 30 متطوعاً من الكلية مع زملائهم من الجهات الأخرى، في تقديم الخدمات التطوعية في مشروع "إفطار صائم"، الذي تنظمه جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة على طريق الشمال الدولي حيث يقومون بتوزيع الإفطار على الصائمين الذين يتواجدون في مقر المشروع من المقيمين والجنسيات المختلفة بالإضافة للمسافرين، ويُفطّر المشروع أكثر من 1,000 صائم يومياً، تضم نحو 200 سفرة.// انتهى //21:24ت م0122